رسميا.. إدارة حسنية أكادير تعين رضا حكم مدربا للفريق خلفا للمقال شبيل

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت إدارة حسنية أكادير لكرة القدم، في بلاغ لها، نشرته علی صفحة الفريق الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عن تعيين الإطار الوطني رضا حكم، البالغ من العمر 39 سنة، مدربا جديدا للفريق الأول بموجب عقد، يمتد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، مع خيار التجديد، في حال اتفاق الطرفين.

وتطرق البلاغ نفسه إلى مسيرة حكم التدريبية، إذ أشارت الإدارة، في بلاغها، إلى أن المدرب الجديد للغزالة السوسية، سبق له أن خاض مجموعة من التجارب في المغرب، حيث أشرف على تدريب أندية رجاء بني ملال، ونهضة الزمامرة، ووداد تمارة، والمغرب التطواني، كما اشتغل مشرفا عاما على الإدارة التقنية لفريق المغرب الفاسي، وخارجه في السعودية كمدرب لنجران، والرائد، ومدربا مساعدا للفيصلي، وفي بلجيكا مدربا لسبورتيغ بروكسيل.

وحدد مدرب الحسنية طاقمه التقني، الذي سيرافقه مع الفريق، حيث اختار حمو موحال كمدرب مساعد أول له، وعادل المسكيني كمساعد ثان، وأحمد فاتحي مساعدا ثالثا، فيما تم الاحتفاظ بالمعد البدني الطيبي الكروني، وعبد اللطيف المطيع، الذي يشغل مهمة مدرب الحراس، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.