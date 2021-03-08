دولة الأمم المتحدة تشيد بجهود الإمارات في دعم وتمكين المرأة

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

أشادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الاثنين، بجهود دولة الإمارات في حماية المرأة وتوفير كافة السبل لتمكينها في كافة المجالات.



وأكدت الهيئة في بيان لوكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل عام أن دولة الإمارات اتخذت العديد من التدابير وسنت التشريعات التي دفعتها لتصدر دول الوطن العربي في جهود تمكين المرأة.

وقالت الدكتور موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة في دول مجلس التعاون، في بيانها: "تعتز هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعلاقات التعاون الطويلة الأمد مع حكومة الإمارات والاتحاد النسائي العام بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وفي اليوم العالمي للمرأة، نثمن هذه الشراكة ونسعى سويا لتعزيز المساواة بين الجنسين".

وتدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة جهود الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وتتعاون مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتصميم قوانين وسياسات وبرامج تضمن تنفيذ المعايير المطلوبة لتمكين النساء والفتيات حول العالم بفعالية.

وتتمتع دولة الإمارات بعلاقة قوية ومتنامية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إذ شغلت منصب العضوية في المجلس التنفيذي للهيئة من 2013 إلى 2018 وترأست المجلس في عام 2017، وافتتحت الدولة مكتب اتصال للهيئة في أبوظبي عام 2016 بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام.