ولي عهد ابوظبي يهنئ العراق بنجاح زيارة بابا الفاتيكان

وقال ، اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "أهنئ العراق الشقيق بنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس، وأحيي مبادرة قداسته الطيبة لدعم أواصر الأخوة الإنسانية في بلاد الرافدين والمنطقة".

هنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جمهورية العراق الشقيقة بنجاح زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، مشيداً بجهوده في تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية.

محمد يوسف

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