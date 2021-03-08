الارياني: التصعيد الايراني في اليمن والمنطقة امتداد لسياساتها منذ الثورة الخمينية

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

اعتبر وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني ان التصعيد الايراني الخطير في اليمن والمنطقة امتداد للسياسات العدوانية التي انتهجها النظام منذ الثورة الخمينية، وعقيدة تصدير الثورة، وسياسات نشر الفوضى والارهاب في المنطقة .



وقال "ان تصعيد النظام الايراني لسياساته العدائية ناتج عما اعتبرته طهران نهج جديد للإدارة الأمريكية، وهو نهج يتجاهل تاريخ التورط الايراني في اشعال ازمات المنطقة وايديها الملطخة بالدماء‏ في العراق وسوريا ولبنان واليمن".

وحذر الارياني من ان التصعيد الايراني في اليمن والمنطقة عبر اذرعتها الطائفية وعلى رأسها مليشيا الحوثي يهدد بتعميق الأزمة واطالة امد الحرب، واستمرار نزيف الدم اليمني، وتقويض فرص الحل السلمي للأزمة، ويتجاهل معاناة ثلاثين مليون مواطن اكتوو بنار الحرب التي فجرها الانقلاب، ويهدد بجر المنطقة برمتها لسيناريوهات لا يحمد عقباها‏.

واستغرب الارياني الصمت الدولي على السياسات الايرانية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والذي شجعها للتمادي في أنشطتها الارهابية.. مطالبا المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لاتخاذ التدابير الكفيلة بوقف العدوان الايراني تنفيذا لمواثيق ومبادئ الأمم المتحدة وحفظ السلم والامن الدوليين.