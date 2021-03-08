52 وفاة و7413 إصابة بكورونا بالأردن

محمد الفلاح - الإثنين 8 مارس 2021

سجل الأردن، اليوم الإثنين، 52 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و7413 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 435130، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.



وأرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4987، بعد وفاة 52 مصاباً.

وبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 58689 حالة، وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الإثنين إلى المستشفيات 432 حالة، فيما غادرت 262 حالة، ووصل إجمالي عدد الحالات المؤكّد إصابتها التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2248 حالة.

ووصل عدد حالات الشفاء ليوم الإثنين في العزل المنزلي والمستشفيات إلى 4139 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 371454 حالة.

وأُجري 46197 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 4910795 فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة ليوم الإثنين إلى قرابة 16.05%.