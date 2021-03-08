إصابة فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي بالضفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي في جنوبي الضفة الغربية بعد اتهامهم بـ"إلقاء زجاجات حارقة على سيارات للمستوطنين".

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن فلسطينيين يبلغان 17 عاما أصيبا، مساء الإثنين بالرصاص بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليهما خلال مواجهات في بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم.



وأضافت أن أحدهما حالته الخطيرة جراء إصابته بالرصاص في القدم والحوض.

ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، "رصدت قوات الجيش مشتبه بهما يلقيان زجاجات حارقة نحو مركبات إسرائيلية كانت تسير على الطريق المحاذي لقرية الخضر".

وأضاف في بيان: "القوات استخدمت الأنظمة المتبعة لتوقيف المشتبه بهما شملت إطلاق النار نحوهما، وتم رصد الإصابة".