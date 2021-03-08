الأمير هاري يوضح: التصريحات عن لون بشرة ابني لم تأت من الملكة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال الأمير البريطاني هاري، إن التعليقات حول لون بشرة ابنه آرتشي، لم تأت من جدته الملكة اليزابيث الثانية أو زوجها الأمير فيليب، كما أنه رفض تحديد هوية من أدلى بهذه التصريحات.

وقالت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، خلال لقاء خاص مع أوبرا وينفري، إنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة الملكية البريطانية بخصوص لون بشرة طفلها قبل ولادته ورفضت، الكشف عن من الذي أجرى مثل هذا الحديث مع هاري الذي نقل إليها القصة، قائلة إن الكشف عن اسمهم سيكون "ضارا للغاية".

وفي السياق، ذكرت أوبرا أن الأمير أكد لها في وقت لاحق أنه يرفض كليا الكشف عن هوية الشخص الذي أجرى معه هذا الحديث، قائلا: "تلك المحادثة لن أشاركها أبدا".

وتحدث الأمير هاري بالتفصيل عن الدور الذي لعبته العنصرية في قراره بترك واجباته الملكية لحماية زوجته وابنه، وقال: "العائلة المالكة لديها عقلية هذا هو الوضع ولا يمكن تغييره أبدا"، مضيفا: "جميعا مررنا بهذا الوضع ولكن ما كان مختلفا بالنسبة لي هو عنصر العرق.. لم يكن الأمر يتعلق بها (ميغان) فقط، بل كان يتعلق بما تمثله".