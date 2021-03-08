عون: جهات خارجية تضرب العملة اللبنانية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طلب الرئيس اللبناني ميشال عون الأجهزة الأمنية بالكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة إلى البلاد ولا سيما بعد توافر معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد الوطني ومكانة الدولة المالية، حسبما أفادت الرئاسة اللبنانية أمس. وقالت الرئاسة اللبنانية، عبر صفحتها على موقع (تويتر)، «إن الرئيس عون طلب، خلال الاجتماع الاقتصادي المالي الأمني والقضائي في بعبدا، من الإدارات والجهات المعنية قمع المخالفات التي تحصل ولا سيما التلاعب بأسعار المواد الغذائية واحتكارها».



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