شكرا لقرائتكم خبر موسى: انتخابات حماس تفتقد للنزاهة والشفافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد مسؤول في حركة حماس أمس، انتخابات الحركة الداخلية وغياب مبدأ المساواة في سابقة تعد نادرة على مستوى الحركة.

وتفرض حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007، تعتيما كاملا على آليات انتخابات قيادتها وهيئاتها التنظيمية ويعد من النادر توجيه انتقادات علنية من مسؤولين فيها.

غير أن النائب عن حماس في المجلس التشريعي يحيى موسى قال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) «إن الانتخابات الفصائلية تفتقد إلى النزاهة والشفافية، وذلك بسبب غياب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الأعضاء، وعدم حيادية المؤسسة أو بعض أجزائها».

وفي إشارة انتقاد صريحة لانتخابات حماس، طالب موسى بـ «ديمقراطية كاملة للحركة، من حيث حق الترشح والدعاية وتقديم البرامج وتشكيل القوائم والتحالفات الانتخابية والنشر والاعتراض والطعون».

كما طالب حماس بـ «الانتقال إلى تبني فكرة المؤتمر العام والذي يمثل الجمعية العمومية للحركة، وأن يتم تصعيد أعضاء المؤتمر عن طريق قطاعات الحركة المتنوعة، وتحديد نسبة كل قطاع في المؤتمر العام».