11 قتيلا بين حركة الشباب الصومالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت القوات العسكرية الصومالية على 11 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية وأصابت 9 آخرين في عملية عسكرية جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية أمس تأكيد قائد الجيش اللواء أدوا يوسف راغي العملية التي نفذها الجيش في منطقة بالو الممتدة على طول نهر شبيلى جنوب البلاد، وصعد الجيش الصومالي أخيرا من عملياته ضد ميليشيات «الشباب» الإرهابية، مستهدفا خاصة المناطق التي تنشط فيها هذه الميليشيات.

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