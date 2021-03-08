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العاهل الأردني يزور الرياض ويلتقي محمد بن سلمان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مساء الاثنين، إلى العاصمة الرياض، حيث عقد اجتماعاً مع الأمير محمد بن سلمان.
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.
وكان ولي العهد السعودي في استقبال العاهل الأردني فور وصوله إلى مطار الرياض، برفقة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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