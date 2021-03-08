شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يزور الرياض ويلتقي محمد بن سلمان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مساء الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث عقد اجتماعاً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وكان ولي العهد السعودي في استقبال العاهل الأردني فور وصوله إلى مطار الرياض، برفقة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.