محمد بن زايد يهنئ العراق بنجاح زيارة البابا فرنسيس

وقال سموه على حسابه في تويتر: «أهنئ العراق الشقيق بنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس، وأحيي مبادرة قداسته الطيبة .. لدعم أواصر الأخوّة الإنسانية في بلاد الرافدين والمنطقة.. وأتمنى أن تكون زيارته فاتحة خير ومحبة وسلام للشعب العراقي والعالم».

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العراق بنجاح زيارة البابا فرنسيس لهم.

محمد يوسف

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