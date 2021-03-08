شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يهنئ العراق بنجاح زيارة البابا فرنسيس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، العراق بنجاح زيارة البابا فرنسيس لهم.
وقال سموه على حسابه في تويتر: «أهنئ العراق الشقيق بنجاح زيارة قداسة البابا فرنسيس، وأحيي مبادرة قداسته الطيبة .. لدعم أواصر الأخوّة الإنسانية في بلاد الرافدين والمنطقة.. وأتمنى أن تكون زيارته فاتحة خير ومحبة وسلام للشعب العراقي والعالم».