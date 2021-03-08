شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «دبي لرعاية النساء والأطفال» و«موانئ دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال مع موانئ دبي العالمية اتفاقية تعاون هدفها دعم النساء والأطفال الذين تحتضنهم المؤسسة.

جاء ذلك خلال افتتاح شيخة المنصوري، المديرة العامة للمؤسسة، بالإنابة، ووفد من الموانئ، برئاسة محمد المعلم، المدير التنفيذي، والمدير العام للموانئ.

وقالت المنصوري «نسعى لضمان استمرارية التعلم والتمكين والتدريب والتأهيل المهني للحالات خلال جائحة «كورونا»، وما بعدها لتحقيق الهدف الأسمى بتأهيل النساء من ضحايا العنف، للدخول في سوق العمل بما يضمن لهن دخلاً ثابتاً يلبي احتياجاتهن المعيشية، ويضمن استقلالهن المالي، ما يسهم في كسر دائرة العنف».

فيما قال المعلم «دعم المبادرات الإنسانية، ركن رئيس في ثقافتنا المؤسسية، إذ نلتزم بالارتقاء بالقوى العاملة النسائية في مؤسستنا، لدورها المهم في مسيرة تطورنا ونمونا. وبهذه الشراكة، سنواصل مهمتنا في حماية مصالح هاتين الفئتين». (وام)