شكرا لقرائتكم خبر عن صقر القاسمي: «خيرية الشارقة» تسعى لتعزيز ثقافة التطوع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية إن الجمعية بفضل دعم ورعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وبفضل ثقة أهل الخير، أصبحت في مصاف المؤسسات الخيرية التي تسعى إلى تعزيز ثقافة التطوع والعمل الإنساني بما يفتح المجال للجمهور أن يكونوا شركاء في أدوارها الهادفة إلى ضمان الحياة الكريمة للفئات المستهدفة من مستحقي الدعم والمساندة، وتقديم برامج إنسانية تسهم في تمكين الإنسان من الاعتماد على نفسه ليصبح أحد السواعد البناءة في تحقيق الخير للمجتمع بأسره.

جاء ذلك بمناسبة فوز الجمعية بجائزة الأمير محمد بن فهد، لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، في دورتها الثانية، عن فئة المؤسسات الكبيرة، وضمن قائمة 23 فائزاً توزعوا على 11 دولة عربية.

وأضاف الشيخ صقر بن محمد «نتشرف بأن جمعيتنا كانت الجواد الرابح في هذا السباق العربي الخيري الرفيع. وهذا النجاح هو نتاج عمل دؤوب وجهود مبذولة ونجاحات متوالية، والآن نحن نجني ثمار هذا العمل الذي سيظل شاهدا على الدور المؤثر للجمعية».

وقال "نهدي هذا النجاح إلى داعمينا رعاة العمل الخيري أصحاب الأيادي السخية الذين وضعوا صدقاتهم وزكاة أموالهم وتبرعاتهم لدعم طلبة العلم وعلاج الحالات المرضية، وتفريج كربة الحالات المتعثرة وإنشاء شبكات المياه الضخمة لتوفر مياه الشرب النقية للقرى النائية في أدغال إفريقيا، وبين المناطق التي يضربها الجفاف طوال العام ويقضي على الأطفال عطشا في دول شرق آسيا.

وأضاف أن الجمعية قدمت نحو 15 مليون درهم لدعم الأسر المتعففة، وتنوعت برامجها لتشمل طلبة العلم والمرضى والأسر التي فقدت مصادر الدخل، حيث عمدت إلى تحقيق الاستقرار الأسري. داعياً الجميع إلى الاستمرار في دعم الجمعية ودورها في خدمة المجتمع وتحقيق الاستقرار لأفراده. (وام)