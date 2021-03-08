شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد: تحية الوفاء والاعتزاز للإماراتيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حيا الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الإمارتية ودورها الحيوي والإيجابي للأسرة والمراة.

وقال سموّه على «تويتر»: «تشرفت اليوم بإلقاء كلمة أم الإمارات أم الفرسان، سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، في ملتقى القيادة الرقمية للمرأة الإماراتية الافتراضي، فلها تحية الوفاء والاعتزاز. حفظها الله الداعم الأكبر وبلاحدود لتعزيز الدور الحيوي والإيجابي للأسرة والمرأة الإماراتية، في تحقيق إنجازات يفخر بها الوطن».