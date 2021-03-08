شكرا لقرائتكم خبر عن «يويفا» يعاقب حكماً رومانياً بالإيقاف بسبب العنصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الحكم الرابع الروماني سيباستيان كولتيسكو حتى نهاية الموسم، بسبب تصرفه خلال طرد بيير ويبو مساعد مدرب «إسطنبول باشاك شهر»، ما تسبب في مغادرة اللاعبين مباراة بدوري أبطال أوروبا.

وتوقفت المباراة بين «باريس سان جيرمان» و«باشاك شهر» في الدقيقة 13، بسبب مزاعم عنصرية خارج الخطوط، عقب طرد ويبو، واستكمل اللقاء في اليوم التالي بعد استبدال الحكام الرومانيين الأربعة. وقال ويبو، لاعب منتخب الكاميرون السابق، إن كولتيسكو أهانه بالإشارة إلى أنه «شخص أسود»، وفتح اليويفا تحقيقاً في الواقعة.

وقال «يويفا» في بيان، الاثنين، إن كولتيسكو عوقب بالإيقاف بسبب تصرف غير ملائم خلال المباراة، مع إلزامه بالخضوع لبرنامج تعليمي قبل 30 يونيو 2021.