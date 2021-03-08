ديوكوفيتش.. المصنف الأول التاريخي

بات الصربي نوفاك ديوكوفيتش الاثنين، المصنف الأول التاريخي لرابطة اللاعبين المحترفين بعدما أمضى أسبوعه الـ311 على رأس التصنيف العالمي.

ونجح ديوكوفيتش البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يملك 12030 نقطة، في تحطيم الرقم القياسي الذي كان يتشاركه مع السويسري روجيه فيدرر وهو 310 أسابيع.

وكتب الصربي عبر حسابه على تويتر: إنه يوم عظيم.

وحقق ديوكوفيتش لقبه الثامن عشر في البطولات الأربع الكبرى في استراليا المفتوحة الشهر الفائت، وبات على بعد اثنين فقط من معادلة الرقم القياسي الذي يحمله فيدرر والإسباني رافايل نادال (20 لكل منهما).

وقال ديوكوفيتش في بيان صادر عن رابطة اللاعبين المحترفين: يثيرني حقاً أن أسير على طريق أساطير وعمالقة هذه الرياضة، فكرة أني صنعت لنفسي مكاناً بينهم من خلال مطاردة حلم الطفولة هو دليل رائع على أنه عندما تقوم بأشياء بدافع الحب والعاطفة، كل شيء ممكن.

استعاد ديوكوفيتش صدارة التصنيف من نادال في فبراير 2020، وأنهى العام في المركز الأول للموسم السادس في مسيرته معادلاً الرقم القياسي للأمريكي بيت سامبراس.

وقال الإيطالي أندريا غواندنتسي رئيس رابطة المحترفين: الوصول إلى المركز الأول هو شيء يحلم به الكثير من اللاعبين، ولا يحققه سوى عدد قليل جداً منهم، لذا فإن احتلال الصدارة لفترة أطول من أي شخص آخر هو دليل على مستوى التميز والثبات الذي أعاد نوفاك إرساءه في رياضتنا.

وتصدر إنجاز ديوكوفيتش العناوين في بلده يوم الاثنين، حيث كتبت صحيفة «فيسيرنيي نوفوستي» اليومية: لم يكن أحد يوماً مثل ديوكوفيتش.

سيتم عرض مقاطع فيديو لأهم لحظات مسيرته في مبنى بلدية بلغراد مساء الاثنين، ودعت سلطات العاصمة المشجعين إلى التجمع وتكريم ديوكوفيتش على الرغم من الإجراءات المتخذة لاحتواء فيروس كورونا.

دخل ديوكوفيتش نادي المئة في يوليو 2005، بعد أسابيع من أول لقب لنادال في رولان جاروس الفرنسية. وارتقى إلى نادي الخمسين الأوائل في يونيو 2006، ليواصل تقدمه إلى افضل 20 في أكتوبر 2006 قبل أن يدخل قائمة العشر الأوائل في مارس 2007.

صنع التاريخ لنفسه وأصبح الرقم واحد عالمياً للمرة الأولى عن 24 عاماً في الرابع من يوليو 2011، بعد يوم من تتويجه بلقبه الأول في ويمبلدون الانجليزية، ثالثة البطولات الكبرى، بعد تفوقه على نادال في النهائي. بعد غيابه عن المنافسات لمدة ستة أشهر بسبب الإصابة عام 2017، تراجع إلى المركز الثاني والعشرين مع حلول الصيف.

كانت مجرد انتكاسة عابرة، إذ عاد إلى المركز الأول مرة أخرى بحلول نوفمبر/تشرين الثاني وباستثناء الفترة بين نوفمبر 2019 حتى يناير من العام الماضي، عندما استعاد نادال الصدارة مؤقتاً، كان الصربي ممسكًا بزمام الأمور.

وتراجع فيدرر البالغ من العمر 40 عاماً والعائد هذا الأسبوع إلى الملاعب للمشاركة في دورة الدوحة بعد غياب 13 شهراً بسبب الإصابة، إلى المركز السادس برصيد 6630 نقطة، حيث تخطاه اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الذي بلغ دور الأربعة لدورة روتردام الهولندية السبت قبل أن يخسر أمام الروسي أندري روبليف المتوج باللقب.

ويتفوق ديوكوفيتش على مطارده المباشر نادال الذي سيتراجع إلى المركز الثالث الأسبوع المقبل لصالح الروسي الآخر دانييل مدفيديف. ويغيب نادال عن الملاعب منذ خروجه من ربع نهائي بطولة استراليا المفتوحة على يد تسيتسيباس، وذلك بسبب مشكلة في الكتف أرغمته على الانسحاب من دورتي روتردام الأسبوع الماضي واكابولكو المكسيكية المقررة هذا الأسبوع.

ترتيب قائمة العشر الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 12030 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9850

3- الروسي دانييل مدفيديف 9735

4- النمساوي دومينيك تيم 9125

5- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 6660

6- السويسري روجيه فيدرر 6630

7- الألماني ألكسندر زفيريف 5615

8- الروسي أندري روبليف 5019

9- الأرجنتيني دييجو شفارتسمان 3640

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3480