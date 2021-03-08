تأجيل التصويت على المواد المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر برلماني، الاثنين، عن الاتفاق على تأجيل التصويت على المواد الثلاث المتبقية من مشروع قانون المحكمة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم الاتفاق على تأجيل التصويت على المواد الثلاث المتبقية 2 و3 و12 من مشروع قانون المحكمة الاتحادية الى الجلسات المقبلة لحين التوصل الى اتفاق نهائي بشانها".

وصوت مجلس النواب حتى اليوم على 21 مادة من مواد مشروع القانون البالغة 24.