كردستان تساند خطوة الكاظمي وتدعو لحلحلة الخلافات بين المركز والإقليم

بغداد - ياسين صفوان - رحب رئيس حكومة اقليم كوردستان العراق، مسرور بارزاني، الاثنين، بدعوة رئيس الوزراء لعقد حوار وطني بين جميع الأطراف العراقية.

وقال بارزاني في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، "باسم حكومة إقليم كوردستان أرحب وأدعم دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من اجل عقد حوار وطني بين الأطراف العراقية لحل جميع المشاكل والصراعات بشكل جذري".



وأضاف "كما نعرب عن استعدادنا للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي لحل كافة المشاكل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان على أساس الدستور".

