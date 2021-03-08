محاكمة البشير ودعم الانتقال.. لقاءات سياسية مهمة بالسودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث السودان مع الأمم المتحدة، مهام وتفويض بعثة "يونيتامس" لدعم الفترة الانتقالية، ومع المحكمة الجنائية الدولية سبل محاكمة المطلوبين.

وأصدرت مجلس السيادة بيانا جاء فيه، إن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تطرق خلال لقاءه برئيس بعثة "يونيتامس" فولكر بيرتس، أهمية التعاون بين الأمم المتحدة والحكومة الانتقالية.



وتابع البيان، أن اللقاء تناول مهام وتفويض بعثة يونيتامس المتمثل في دعم الفترة الانتقالية بالبلاد، مشيرا إلى البعثة ستعمل بالتنسيق مع حكومة السودان لدعم الانتخابات، وعملية بناء السلام، والمرحلة الثانية من عملية السلام.

وأضاف أن البعثة تعمل على حشد الدعم والموارد الدولية لمساعدة السودان خلال مرحلة الانتقالية خاصة في المسارات الاستراتيجية المتمثلة في الانتقال السياسي، وعملية بناء السلام، والإنعاش الاقتصادي.

وذكر رئيس بعثة يونيتامس أن اللقاء أكد ضرورة استمرار التواصل لضمان تنفيذ أولويات السودان خلال الفترة الانتقالية.

وكان تفويض عمل بعثة يوناميد بالسودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة انتهى في 31 ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن تُكمل بعثة "اليوناميد" خروجها حتى الـ 30 من يونيو المقبل، ويحل محلها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال السياسي (اليونتيامس) .

وأنشئت "يونتيامس" بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2425) تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.

محاكمة البشير

وفي سياق متصل، بحث وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عزالدين الشيخ مع وفد المحكمة الجنائية الدولية سبل التعاون.



ووصل الخرطوم وفد من الجنائية الدولية في زيارة الثالثة من نوعها من عزل نظام الإخوان، وذلك لبحث كيفية محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين على ذمة انتهاكات بإقليم دارفور.





أمس الأحد، بحث وفد الجنائية الدولية مع النائب العام قضية المتهم علي كوشيب، الذي سلم نفسه إلى لاهاي قبل أشهر وتجري محاكمته حاليا.

وكانت الحكومة السودانية، وقعت على مذكرة تفاهم مع الجنائية الدولية في قضية "كوشيب".

ونصت اتفاقية السلام الموقعة في جوبا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، على مثول الرئيس المعزول عمر البشير وبقية المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية لمحاسبتهم بشأن تهم تتعلق بجرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور.

والمطلوبين الذين أصدرت الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحقهم، هم الرئيس المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع سابقا عبدالرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية سابقا احمد هارون، بجانب علي كوشيب الذي سلم نفسه قبل أشهر.