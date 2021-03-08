الأمم المتحدة تثمن جلسة سرت.. فصل جديد لتوحيد ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت الأمم المتحدة على لسان بعثتها للدعم في ليبيا بعقد جلسة رسمية لمجلس النواب الإثنين في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وأعربت البعثة في بيان لها اطلعت" الخليج 365" على نسخة منه، عن سعادتها بمشاركة عدد كبير من أعضاء مجلس النواب في هذه الجلسة لمنح الثقة لحكومة عبد الحميد الديبية.

وأشادت البعثة برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وأعضاء البرلمان لعقد جلسة موحدة بعد سنوات عديدة وجهود جميع الأطراف المعنية التي مكّنت من عقد هذا الاجتماع، ولا سيما اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) والسلطات المحلية والجهات الفاعلة الاجتماعية البارزة في سرت والقوات المسلحة العربية الليبية والسلطة التنفيذية التي تم اختيارها مؤخراً.

جلسة منح الثقة لحكومة الدبيبة.. أبرز الحضور والكلمات



وأشارت البعثة أن هذه الجلسة تمثل خطوة مهمة نحو تلبية تطلعات لطالما راودت الشعب الليبي في إعادة توحيد البلاد وجميع مؤسسات الدولة.

ولفتت إلى إن هذه الجلسة التاريخية لمجلس النواب، ومداولاتها حول منح الثقة بهدف تمكين السلطة التنفيذية المؤقتة الموحدة من تولي مهامها والعمل مع جميع الأطراف في ليبيا لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي، تمثل خطوة حاسمة في توحيد البلاد وتهيئتها لإجراء انتخابات وطنية ديمقراطية في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021.

وطالبت الليبيين بعدم تفويت الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة لليبيا وانهاء انقسام المؤسسات.

وفي سياق متصل أكدت السفير الفرنسية في ليبيا على دعم باريس إجراء الانتخابات الوطنية علم ليبيا في يوم 24 ديسمبر 2021.

وشددت السفيرة الفرنسية بياتريس لو فرابير دو هيلين في اتصال هاتفي مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، على أهمية مشاركة المرأة الليبية في الانتخابات المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، قرر مجلس النواب الليبي، الإثنين، تأجيل جلسة مناقشة منح الثقة إلى الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى غد الثلاثاء.

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري تعليق جلسة البرلمان واستئنافها الثلاثاء.

كما كشف عن دعوة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف دبيبة لحضورها.

يأتي ذلك فيما، رحبت منظمة الأمم المتحدة بانعقاد جلسة مجلس النواب الليبي، معربة عن أملها أن تمثل فرصة لفصل جديد لإعادة توحيد البلاد.

وبدأت مساء الإثنين في مدينة سرت وسط ليبيا، جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة، بحضور 132 نائبًا.





وقال رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، خلال كلمته بافتتاح الجلسة، إن الليبيين ينتظرون جلسة منح الثقة بفارغ الصبر، داعيًا إلى ضرورة تجاوز الكثير من العقبات لإنجاز استحقاق الانتخابات المقبلة، وتسليم السلطة إلى السلطة المنتخبة من الشعب.

ودعا أعضاء مجلس النواب إلى الارتقاء بالقرارات والمناقشات إلى مستوى الحدث الذي تعيشه ليبيا، متوجهًا بالشكر إلى مدينة سرت لاستضافتها الحدث.

من جانبه، قال زايد هدية عضو مجلس النواب، إن المرحلة التي تعيشها ليبيا حساسة، وتتطلب العمل لأجل صالح الوطن، مهنئًا الليبيين بالتئام مجلس النواب، الذي اعتبره خطوة أولى نحو توحيد الليبيين.

وكان رئيس الحكومة الليبية الجديدة وجه رسائل إلى مجلس النواب، قبل ساعات من جلسة منح الثقة، كاشفًا عن كواليس اختيار الحكومة.

وناشد الدبيبة، في مقطع فيديو بثه المكتب الإعلامي للحكومة الليبية، أعضاء مجلس النواب منح الثقة للحكومة الجديدة حتى تتمكن من مباشرة مهماها على الفور، وعدم ترحيل إجراءات منح الثقة لمرحلة أخرى، ما يؤدي إلى عرقلة المسار السياسي الذي أوصى به ملتقى جنيف ويؤدي إلى حرمان الشعب الليبي من الوصول إلى انتخابات حقيقية ونزيهة.





وحذر من أن عدم منح مجلس النواب الثقة للحكومة، سيؤدي إلى تمديد عمر الأجسام الحالية، ما يصاحبها من انهيار اقتصادي وتردي الأوضاع المعيشية وضياع سيادة الوطن.

كما ناشد رئيس الحكومة، مجلس النواب تغليب المصلحة العامة وعدم إضاعة فرصة توحيد المجلس في الجلسة الجامعة بسرت، مؤكدًا أن التعقيد والإطالة والتمديد زادت من معاناة الشعب الليبي.

وحول تشكيل الحكومة، قال الدبيبة إن مسار تشكيل الحكومة لم يكن بالأمر الهين، بل كان أصعب من صعود الجبال الشاهقة، مليء بالتعثرات والحفر، لكنه في النهاية كان صعودا نحو القمة، بحسب وصفه.