احتجاجات ميانمار.. قلق أممي حيال احتجاز متظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان،الإثنين، عن قلقها حيال مصير 200 متظاهر بينهم نساء في ميانمار.

وقالت مديرة مكتب مفوضة حقوق الإنسان ميشيل باشليه في تغريدة، إنه: "نحن قلقون للغاية حيال مصير 200 متظاهر سلمي بينهم نساء، محاصرين من جانب قوات الأمن في رانجون ويواجهون خطر التوقيف أو سوء المعاملة".



وطالبت مفوضية الأمم المتحدة الشرطة بالسماح لهم بمغادرة المتظاهرين المحتجزين بأمان وبدون تدابير انتقامية.

والإثنين، رفع محتجون على الانقلاب العسكري في ميانمار عباءات نسائية في يوم المرأة العالمي، فيما اتسعت المشاركة في إضراب عام.

وأغلقت المتاجر والشركات والبنوك أبوابها في يانجون أكبر مدن ميانمار، اليوم، بعد أن دعت النقابات المهنية الرئيسية إلى وقف الأنشطة الاقتصادية في إطار انتفاضة ضد الحكام العسكريين للبلاد.

وقال شهود إن شخصين قتلا عندما أطلقت الشرطة النار على متظاهرين في بلدة ميتكينا الشمالية اليوم الإثنين. وأضافوا أن عدة أشخاص أصيبوا.

وأشار شهود آخرون إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء في عدة أماكن في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا وقامت بتفتيش السيارات في وسط يانجون لمنع المحتجين من التجمع.





ومع ذلك أظهرت تسجيلات مصورة نشرت على "فيسبوك" أن حشودا تتظاهر ضد الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي تجمعت هناك وفي مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن البلاد وفي مدينة مونيوا إلى الغرب.

ورفع المحتجون رايات مصممة على شكل عباءات نسائية أو نشروا العباءات على حبال في الشوارع في اليوم العالمي للمرأة وشجبوا المجلس العسكري.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن قوات الأمن موجودة قرب المستشفيات والجامعات في إطار جهودها لإنفاذ القانون.

ودعت تسعة اتحادات عمالية على الأقل تغطي قطاعات منها البناء والزراعة والصناعة "جميع شعب ميانمار" للإضراب عن العمل من أجل إنهاء انقلاب يوم الأول من فبراير شباط العسكري وإعادة تنصيب حكومة أونج سان سو تشي المنتخبة.

وتقول الأمم المتحدة إن قوات الأمن قتلت أكثر من 50 شخصا لإسكات المظاهرات والإضرابات اليومية في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ أن أطاح الجيش بالزعيمة المنتخبة سو تشي واحتجزها في الأول من فبراير/ شباط الماضي.

وقال أحد قادة الاحتجاج للحشد في داوي، وهي بلدة في جنوب البلاد "إنهم يقتلون الناس تماما مثلما يقتلون الطيور والدجاج...ماذا سنفعل إذا لم نتحرك ضدهم؟ يجب أن نثور".