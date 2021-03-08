الولايات المتحدة: السعودية تواجه تهديدات أمنية حقيقية في المنطقة ونواصل العمل الوثيق مع المملكة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن السعودية تواجه تهديدات أمنية حقيقية في المنطقة خاصة من قبل الحوثيين، مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل العمل الوثيق مع المملكة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، إن إدارة بايدن ما زالت قلقة من تصعيد الهجمات على السعودية، مشددة على أن المملكة تواجه "تهديدات أمنية حقيقية" من جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المتحالفة مع إيران ومن أماكن أخرى في المنطقة.

وأضافت بساكي: "نواصل بالطبع العمل الوثيق مع السعوديين في إطار التعاون الثنائي نظرا لهذا التهديد".