شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعمدت إيران نقل فايروس «كورونا» للأسد ؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - لم تستبعد مصادر موثوقة، أن تكون إيران وراء إصابة بشار الأسد وزوجته بفايروس كورونا، خلال زيارة لنائب الرئيس الإيراني سورنا تساري إلى دمشق أخيرا التقى خلالها رئيس النظام السوري. ورغم الإعلان عن اللقاءات التي دارت على مدى يومين، إلا أن لقاء المسؤول الإيراني مع الأسد لم يكشف عنه بسبب المكان الذي تم فيه الاجتماع. ورجحت المصادر إصابة بعدوى الجائحة خلال اللقاء الذي لم يعرف كم شخصا شارك فيه.

وأعلنت الرئاسة السورية اليوم (الاثنين)، إصابة بشار وزوجته بالفايروس دون أن تشير إلى الأشخاص الذين سبق والتقاهم الأسد، في الفترة الأخيرة.