الكاظمي يدعو إلى حوار وطني عراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى حوار وطني عراقي يكون معبرا لتحقيق تطلعات الشعب. وحث في كلمة له أمس، جميع من وصفهم بـ»المختلفين» من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية ومعارضي الحكومة، إلى طاولة حوار مسؤول، وتغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، والتهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح الشعب فرصة الأمل والثقة بالدولة.



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