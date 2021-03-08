ظريف ينقلب على أمريكا ويهاجم بايدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في تطور مفاجئ انقلب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على الإدارة الأمريكية الجديدة، وهاجم الرئيس جو بايدن، وقال «ما زال يسير على خطى سلفه الرئيس السابق دونالد ترمب في فرض العقوبات وارتكاب الأخطاء الإقليمية».

ونقلت وكالة (فارس) الإيرانية عن ظريف القول في مقابلة صحفية «رغم اعترافه رسميا بفشل سياسة الضغوط القصوى التي كان ينتهجها ترمب، ما زال (بايدن) يواصل هذه السياسة في مجال فرض العقوبات وارتكاب الأخطاء الإقليمية».

وأضاف «أشعر أن حكومة بايدن لم تصل بعد إلى استنتاج نهائي حول السياسة الخارجية، وبطبيعة الحال لا يمكننا أن نتجاهل الضغوط التي تمارَس على إدارته من قبل مختلف المجموعات سواء المتطرفين في الولايات المتحدة أو إسرائيل وبعض دول المنطقة».

وقال «أعتقد أن مشكلة المعارضين الأجانب للاتفاق النووي لم تكن القضية النووية أبدا، وإنما هدفهم هو إضفاء الطابع الأمني على قضية إيران، والقضية النووية كانت ذريعة جيدة لهذا الأمر».