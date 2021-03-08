إيران تنفي وجود ترتيبات مع الطاقة الذرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مندوب إيران لدی المنظمات الدولیة في فیینا، کاظم غریب آبادي، أن بلاده لم تتوصل إلى أي تفاهمات جديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارة مديرها، أنتونيو غروسي، إلى طهران.

ونقلت وكالة «إسنا» الإيرانية عن آبادي قوله «يجب أن أؤكد أنه لم يتم إجراء ترتيبات جديدة مع الوكالة منذ الاتفاق المشترك الأخير في طهران، كما قلت في اجتماع مجلس المحافظين، فإن التفاعل بين الجانبين في مجال الضمانات ليس بالأمر الجديد، وهو موجود في إطار استمرار العلاقات القائمة».

واعتبر المسؤول الإيراني أن دول «الترويكا» الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) تريد استغلال قضية زيارة الفريق الفني للوكالة إلى إيران في أبريل المقبل، من أجل الحفاظ على سمعتها وتبرير رفضها اتخاذ قرار من قبل مجلس المحافظين التابع للوكالة.

وفي 4 مارس، أفاد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن لندن وباريس وبرلين تخلت عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران أمام مجلس المحافظين للتصويت عليه، وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مشروع القرار تم رفضه بفضل جهود إيران وروسيا والصين.