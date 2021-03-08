شكرا لقرائتكم خبر إيران تنفي وجود ترتيبات مع الطاقة الذرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة «إسنا» الإيرانية عن آبادي قوله «يجب أن أؤكد أنه لم يتم إجراء ترتيبات جديدة مع الوكالة منذ الاتفاق المشترك الأخير في طهران، كما قلت في اجتماع مجلس المحافظين، فإن التفاعل بين الجانبين في مجال الضمانات ليس بالأمر الجديد، وهو موجود في إطار استمرار العلاقات القائمة».
واعتبر المسؤول الإيراني أن دول «الترويكا» الأوروبية (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) تريد استغلال قضية زيارة الفريق الفني للوكالة إلى إيران في أبريل المقبل، من أجل الحفاظ على سمعتها وتبرير رفضها اتخاذ قرار من قبل مجلس المحافظين التابع للوكالة.
وفي 4 مارس، أفاد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن لندن وباريس وبرلين تخلت عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران أمام مجلس المحافظين للتصويت عليه، وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن مشروع القرار تم رفضه بفضل جهود إيران وروسيا والصين.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تنفي وجود ترتيبات مع الطاقة الذرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.