شكرا لقرائتكم خبر قائد بالحرس الثوري يستقيل للترشح لانتخابات الرئاسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورأس سعيد محمد المقر الرئيس لشركة خاتم الأنبياء للإنشاءات التابعة لـ»الحرس الثوري»، التي تقف وراء عدد من مشاريع البنية التحتية المحلية الكبيرة في إيران.
ومع أنه يفتقر إلى الخبرة السياسية أو أي شخصية عامة مهمة، إلا أن محمد هو من قدامى المحاربين في الحرس، ولديه مؤهلات عسكرية قوية وعلاقات وثيقة مع مكتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
وبصفته العضو المنتدب لـ»خاتم الأنبياء» التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات منذ 2007، أشرف محمد على مئات الشركات التابعة لها وعشرات الآلاف من الموظفين. وخلال فترة عمله تولت الشركة مشاريع وزارة النفط التي تخلت عنها الشركات الأجنبية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران وإعادة فرض العقوبات.
وسيكون مصير هذا الاتفاق المحتضر مادة رئيسة في انتخابات 18 يونيو ، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يهيمن عليها المحافظون المعارضون للانخراط مع الولايات المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد بالحرس الثوري يستقيل للترشح لانتخابات الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.