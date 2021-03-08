قائد بالحرس الثوري يستقيل للترشح لانتخابات الرئاسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وكالة «بلومبيرج» بأن قائد «مقر خاتم الأنبياء» للدفاع الجوي الإيراني، العميد سعيد محمد، استقال من منصبه لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو.

ورأس سعيد محمد المقر الرئيس لشركة خاتم الأنبياء للإنشاءات التابعة لـ»الحرس الثوري»، التي تقف وراء عدد من مشاريع البنية التحتية المحلية الكبيرة في إيران.

ومع أنه يفتقر إلى الخبرة السياسية أو أي شخصية عامة مهمة، إلا أن محمد هو من قدامى المحاربين في الحرس، ولديه مؤهلات عسكرية قوية وعلاقات وثيقة مع مكتب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وبصفته العضو المنتدب لـ»خاتم الأنبياء» التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات منذ 2007، أشرف محمد على مئات الشركات التابعة لها وعشرات الآلاف من الموظفين. وخلال فترة عمله تولت الشركة مشاريع وزارة النفط التي تخلت عنها الشركات الأجنبية بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران وإعادة فرض العقوبات.

وسيكون مصير هذا الاتفاق المحتضر مادة رئيسة في انتخابات 18 يونيو ، والتي من المتوقع على نطاق واسع أن يهيمن عليها المحافظون المعارضون للانخراط مع الولايات المتحدة.