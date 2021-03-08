طهران: لا حوار مع أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أمس أنه لا يوجد أي حوار مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي أو غير ذلك من القضايا. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن المتحدث سعيد خطيب زاده القول، بشأن مقترح وزير الخارجية الأمريكي لإيجاد آلية متعددة الأطراف بمشاركة إيران حول السلام في أفغانستان «ليس هناك أي حوار مباشر أو غير مباشر مع الولايات المتحدة حول الاتفاق النووي أو القضايا الأخرى».



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