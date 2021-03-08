شكرا لقرائتكم خبر عن كومان يرفض تمديد عقده مع بايرن ميونيخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفض الجناح الفرنسي الدولي كينغسلي كومان عرضاً من ناديه بايرن ميونيخ الالماني لتمديد عقده حتى عام 2026 بحسب ما أشارت الاثنين مجلة «كيكر» صاحبة المصادر الموثوقة عموماً.

وكشفت المجلة عن أن الفريق البافاري تقدم بعرض إلى كومان صاحب الهدف الوحيد في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا الصيف الماضي، مشيرة إلى أن المفاوضات توقفت بعد رفض الدولي الفرنسي توقيعه.

وذكرت المجلة أن كومان تلقى عرضاً مغرياً الصيف الماضي من مانشستر يونايتد الانجليزي.