تفاصيل استقالة وزير أردني بعد 24 ساعة من أداء القسم

الشارقة - اميمة ياسر - قدم وزير العمل الأردني معن قطامين استقالته من حكومة الدكتور بشر الخصاونة، بعد 24 ساعة من تأديته اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني.

ووافق الملك على قبول استقالة معن القطامين وزير العمل، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 8/3/2021، كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على تكليف أيمن المفلح وزير التنمية الاجتماعية، بإدارة وزارة العمل، اعتبارا من تاريخ 8/3/2021.

تفاصيل الاستقالة

الوزير القطامين هو ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، ودوماً ما كان يظهر بفيديوهات معارضة للحكومات السابقة، إلا أن رئيس الوزراء بشر الخصاونة استقطبه إلى الحكومة بمسمى "وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار" وذلك يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلا أن التعديل الوزاري الذي أجراه الخصاونة يوم أمس الأحد قلص من صلاحيات القطامين ومنحه حقيبة "العمل" فقط، الأمر الذي يعتقد أنه سبب استقالة الوزير السريعة. حسبما نشر موقع "العربية".

ورغم كل هذه الأسباب ذهب الوزير القطامين إلى قصر بسمان وأدى اليمين الدستورية أمام الملك، وبعد ساعات من تأدية القسم، أبدى الوزير القطامين رفضه للحقيبة "المصغرة"، وأعلن رغبته الانسحاب من الحكومة.

وحاول العديد من الوزراء والأعيان ثني القطامين عن استقالته وتأجيلها لساعات، إلا أنه أصر عليها وقدمها رسمياً اليوم.



الحكومة تخرج عن صمتها



وأوضح وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة المهندس صخر دودين، أنّ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اجتمع مساء السبت الماضي بوزير العمل الدكتور معن القطامين؛ بخصوص التعديل الوزاري الذي صدرت الإرادة الملكيّة السامية بالموافقة عليه أمس الأحد.



تعديل وزاري واسع في الأردن يشمل الداخلية والعدل

وبيّن دودين أنّ رئيس الوزراء أبلغ وزير العمل بأنّ الجمع ما بين حقيبتي العمل والاستثمار أثبت عدم جدواه خلال الشهور الماضية، وذلك في ضوء التجربة الفعليّة على أرض الواقع.

وأكّد دودين أنّ رئيس الوزراء وضع وزير العمل أمام ثلاثة خيارات هي: تولّي حقيبة وزارة العمل، أو إدارة ملف الاستثمار من خلال رئاسة هيئة الاستثمار لتكون عنواناً ومرجعاً موحّداً للاستثمار، أو السّير في الإجراءات الدستوريّة لقبول استقالته التي كان قد وضعها أمام رئيس الوزراء أسوة بجميع زملائه، تمهيداً لإجراء التعديل الوزاري.

ونوّه دودين إلى أنّ وزير العمل أبلغ رئيس الوزراء قبوله خيار تولّي حقيبة وزارة العمل، وقد أدّى بناء على ذلك اليمين الدستوريّة أمام جلالة الملك عبد الله الثاني أمس، وحضر جلسة مجلس الوزراء التي أعقبتها؛ إلّا أنّه وبعد ذلك تواردت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ القطامين قدّم استقالته من الحكومة.

وكانت الإرادة الملكيّة السامية قد صدرت قبل قليل بالموافقة على قبول استقالة الدكتور معن القطامين من منصبه، وتكليف وزير التنمية الاجتماعيّة أيمن المفلح، بإدارة وزارة العمل