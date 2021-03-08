شكرا لقرائتكم خبر عن آية مدنى نائبة تنسيقية الأحزاب: سيدات مصر حققن إنجازات غير مسبوقة فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سيدات مصر، باليوم العالمي للمرأة، مؤكدة أن المرأة المصرية سطرت بحروف من نور بطولات وإنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت آية مدني، أن المرأة المصرية تولت مناصب محلية ودولية في عهد الرئيس السيسي ، وفى مقدمة ذلك تولى الدكتورة غادة والي ، منصب مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مشيرة الى أن الرئيس السيسي يحرص ويوجه دائما على منح أبناء مصر المساحة الكافية للإبداع والتقدم، وأكد فى أكثر من مناسبة على حرص الدولة المصرية على دعم المرأة المصرية على كافة الأصعدة .

ونوهت آية مدني ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن هذه المكانة التي حصلت عليها المرأة المصرية ، فى عهد الرئيس السيسى ،يجب أن يتبعها صحوة ونهضة من السيدات فى مصرللمساهمة بفاعلية أكبر فى مشروعات التنمية التي تنفذها الدولة المصرية .