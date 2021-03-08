شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السباعى: انتهينا من تشكيل «اللجان» النوعية.. والمجلس يعقد 21 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد السباعى، المتحدث باسم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ، إن جلسة اليوم الاثنين، شهدت انتخاب مكاتب اللجان النوعية، إذ يتكون المجلس من 14 لجنة نوعية، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات المترتبة على هذا الإجراء، مشيرًا إلى أن التنسيقية حصلت على ثقة أعضاء مجلس الشيوخ بواقع 7 مقاعد.

وأضاف «السباعي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم المذاع على فضائية DMC، قائلا: «اليوم كان حافلا وشهد حراكا كبيرًا، وانتهينا من تشكيل هيئات مكاتب اللجان»، لافتًا إلى أن المجلس سينعقد فى 21 مارس الحالي، وخلال هذه الجلسة سيتم اتخاذ الإجراءات بخصوص ما سيتم مناقشته في الجلسة القادمة، وستضع مختلف اللجان رؤيتها في التعامل في الفترة القادمة، متابعا: «سنؤدي عملنا بشكل جيد، حتى نكون في أفضل صورة".

وعلى جانب آخر، أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية والبالغ عددها 14 لجنة.

وشهد مجلس الشيوخ اليوم الاثنين الانتخابات على مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية، التى تضم " لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدستورية.