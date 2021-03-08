شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: يحسب للرئيس السيسى تمهيد المناخ والأرض لتمكين المرأة سياسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، إنه يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسى تمكين المرأة المصرية فى مختلف المناصب القيادية والسياسية، مشددة على أن تمكين المرأة يعد تتويج لحقوقها ومكتسباتها التى حصلت عليه عبر قرن من الزمن، وتابعت:"يحسب للرئيس تمهيد المناخ والأرض لهذا الحدث ".

وأضافت وكيل مجلس الشيوخ، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى آمن بقدرات المرأة واتاح لها الفرصة، وتابعت:"المرأة تبدع إذا اتيحت لها الفرصة".