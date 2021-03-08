شكرا لقرائتكم خبر عن حزب إرادة جيل مهنئا المرأة باليوم العالمى: تشاركنا كل نجاح وإنجازاتها غير مسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ حزب إرادة جيل المرأة المصرية وكل نساء العالم وخاصة السيدة المصرية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، واصافا المرأة بشريكة كل نجاح، وإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى غير مسبوقة، حيث تشارك في العمل السياسى والاجتماعى والتنفيذي وجميع المجالات ومناحى الحياة.

وقال أحمد تيسير مطر، نائب رئيس حزب إرادة جيل في بيان اليوم :"بمناسبة اليوم العالمى للمرأة نتطلع جميعا في الحزب لبذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمرأة المصرية فهي الأم والأخت والزوجة والأبنة، للوصول إلى المساواة التامة بين الجنسين، وفق رؤية القيادة السياسية والدولة المصرية 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة."

وأضاف "مطر" :" المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى باهتمام خاص، وقد بدأ الرئيس السيسى منذ صعوده لسدة الحكم باحترام المرأة وتوجيه رسائله لها خلال خطاباته وبياناته وقد فتح أمامها الطريق نحو المشاركة في الحياة العامة"، موضحا أن نسبة السيدات تخطت في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان بنسبة 26 % من عدد المقاعد.

وتابع :" ولم تغفل سياسات الدولة المصرية والقيادة السياسية المرأة المعيلة أو المرأة الريفية التي لم تحصل على قسط من التعليم، حيث يمكنها من المنافسة في ميادين السياسة، واعتمدت الدولة برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة لتشمل أكبر عدد من النساء محدودي الدخل، فضلا عن مشروعات الكبرى التي يمولها صندوق تحيا مصر لخلق فرص استثمارية للسيدات من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعمها بشكل مباشر في التغلب على صعوبات الحياة".