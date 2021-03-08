شكرا لقرائتكم خبر عن "لجنة الدفاع بالشيوخ" : استقرار السودان الشقيق جزء لا يتجزأ من أمن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة الجندى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، أن استقرارالسودان الشقيق جزء لا يتجزأ من أمن مصر، مؤكدا أن أن الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، مؤخرا للسودان الشقيق ولقاءه ومباحثاته مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السودانى ، والمسئولين السودانيين، تساهم فى تأكيد الثوابت المصرية تجاه السودان الشقيق ، واستكمال للتواصل لشعبى وادى النيل ولأواصرالأخوة والجوار.

وقال الفريق أسامة الجندى، فى أول تصريحات صحفية عقب فوزه اليوم الاثنين برئاسة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ ، إن زيارة الرئيس السيسى، فى تلك المرحلة الدقيقة والزيارات واللقاءات المتعددة بين مسئولى البلدين تعكس حرص مصر على أمن واستقرار وازدهار السودان الشقيق الذى يعد جزءً لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، ورؤية قيادتها السياسية الثاقبة نحو إرساء السلام والأمن فى السودان فى إطار الجهود المصرية الحثيثة التى دفعت للتوقيع على اتفاق السلام الشامل فى السودان بما يهيئ للأخوة السودانيين مناخ التنمية والاستقرار

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ ، إن زيارة الرئيس للسودان دشنت توافقا استراتيجيا مصريا سودانيا حول قضايا الأمن القومى على عدة مسارات أولها مسار التعاون الثنائى فى المجالات التنموية المختلفة .