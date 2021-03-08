شكرا لقرائتكم خبر عن محمود مسلم: لجنة الثقافة الإعلام بالشيوخ أمامها عمل كثير خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ، بمجلس الشيوخ،على أهمية دور اللجنة خلال الفترة القادمة فى ظل ما تمر به قطاعات الاعلام والسياحة والثقافة، مشيرا الى أن اللجنة سيكون أمامها الكثير من العمل.

وأعرب محمود مسلم ، فى تصريحات صحفية عقب فوزه ، اليوم الاثنين ، برئاسة لجنة الثقافة والسياحة والآثاروالإعلام ، عقب اجراء انتخابات اللجان النوعية ، عن فخره بزمالة قامات كبيرة فى مجلس الشيوخ بصفة عامة ، وفى لجنة السياحة والإعلام والاثار، بصفة خاصة ،مؤكدا أن الجميع سيعمل بما يحقق مصلحة الوطن.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، دعا أعضاء المجلس البالغ عددهم 300 عضوا لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14 ، التى تضم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، ولجنة الشئون الدستورية.

وفاز الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، برئاسة لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام ، وفاز النائبين محمد سعيد ، وسها سعيد، بمنصب وكيلي للجنة ومحمود القط أمينا للسر.