شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية الشيوخ: نعقد أول اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة الخريطة الاستثمارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستعقد أولى اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لمناقشة جدول الأعمال لدور الانعقاد الأول، وتم الاتفاق على أن تكون الأولوية فيما يتعلق بالاستثمار وخريطة الاستثمار وجغرافية الاستثمار فى مختلف المحافظات.

وأضاف سرى الدين، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الجنة الاقتصادية والمالية من أهم اللجان فى المجلس، ومنوط بها عدد من الملفات الهامة الخاصة بأطر النهوض بالاقتصاد ودعم الاقتصاد الوطنة.

وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ينشأ بمجلس الشيوخ 14 لجنة نوعية هى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، لجنة الدفاع والأمن القومى، لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الصحة والسكان، لجنة الزراعة والرى والموارد المائية، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى، لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، لجنة الشئون الدينية والأوقاف، وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.