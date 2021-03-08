ابتلع لسانه.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة لاعب الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

كشف مدير مستشفى التأمين الصحي في العاشر من رمضان، الدكتور أحمد سالم، أسباب وفاة عبدالرحمن عاطف عبدالحميد، لاعب فريق مركز شباب القنايات، والذي توفي عصر اليوم الإثنين، أثناء منافسات دوري القسم الرابع، إثر ابتلاع لسانه.

أوضح سالم، في تصريحات لمصراوي، أن اللاعب عانى انسدادًا في مجرى التنفس، مضيفًا أن هذا التشخيص يؤكد واقعة بلع اللسان سببًا للوفاة، مشيرًا إلى أنه تبين أن الإسعاف حاول إنقاذ حياته دون فائدة.

ووفق مدير مستشفى التأمين، فقد وصل اللاعب إلى المستشفى بلا نبض، وذلك في تمام الساعة الرابعة و20 دقيقة، حيث جرى تركيب أنبوبة حنجرية لمحاولة إنقاذ حياته، لكنه لم يستجب لإنعاش القلب الرئوي وفارق الحياة.

وتوفي اللاعب عبدالرحمن عاطف عبدالحميد (23 عامًا)، اليوم الإثنين، داخل مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، بعدما ابتلع لسانه أثناء مباراة فريقه "القنايات" أمام نادي "الرواد"، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة بالعاشر من رمضان.

وسقط اللاعب على أرضية ملعب المباراة، فيما هرع الفريق الطبي لمحاولة إسعافه، لكن لم تكلل المحاولات بالنجاح، ليتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى مستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، حيث أعلنت وفاته.​