رئيس الحكومة : المجلس الوزاري الذي سيلتئم اليوم سيتداول في إجراءاتٍ متعلّقة بحقوق النساء لتكريسها على أرض الواقع

اسماعيل عبد الحي - أكّد رئيس الحكومة خلال إشرافه صباح اليوم الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، على أشغال مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل والذي ينعقد تزامنا مع إحتفال بلادنا مع سائر دول العالم باليوم العالمي للمرأة، أن المجلس الوزاري الذي سيلتئم اليوم في الغرض سيتداول في جملة من الإجراءات المتعلقة بحقوق النساء بما يسمح بتكريسها على أرض الواقع.

وتوجّه رئيس الحكومة بهذه المناسبة بأحرّ التهاني لنساء تونس، مبرزا إيلاء تونس دولة وشعبا المكانة العليا والتقدير والاحترام للنساء من ناحية ولتجديد إلتزام الحكومة بالعمل من أجل تعزيز المكاسب التي تحققت لفائدة نساء تونس منذ الإستقلال إلى اليوم وتـأمين بلوغ بلادنا هدف المساواة التامة بين المرأة والرجل كما نصّ عليه دستور الجمهورية الثانية.

وتابع هشام المشيشي أن إجتماع اليوم ليس لرمزية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فحسب، بل هو تأكيد للدور الموكول لمجلس النظراء للمساواة من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات، من خلال إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية، مضيفا أن المجلس بحكم صلاحياته سيكون القاطرة التي تقود عملية الحفاظ على مكاسب المرأة مع العمل على تعزيزها وتدعمها.

وإعتبر رئيس الحكومة أن المرأة التونسية ما فتئت تتألق وتبدع في جميع المجالات، سواء في الداخل أو في الخارج، كما تحتلّ مواقع الريادة في عديد القطاعات كالبحث العلمي، إذ تصدرت وللمرة الثانية على التوالي وفق تصنيف منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، المرتبة الأولى ضمن قائمة النساء الافريقيات والعربيات الرائدات في مجال البحث العلمي، حيث أن 55.1% من الباحثين التونسيين هم من الإناث، وهي أكبر نسبة في إفريقيا وفي العالم العربي.

ودعا رئيس الحكومة مجلس النظراء للمساواة للمضيّ قدما في تحقيق المساواة وتفعيلها على أرض الواقع حفاظا على المكتسبات ودعمها، مثمنا في ذات الإطار دور المجلس في وضع الاستراتيجية الوطنية لمأسسة وإدماج النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة رغم الصعوبات سواء على مستوى التركيبة أو الكتابة القارة أو دعم صلاحيات المكلف بالنوع الاجتماعي صلب الوزارات.