تركيا تريد فتح صفحة جديدة مع دول الخليج

صرح إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب إردوغان، بأن تركيا مستعدة لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع مصر والدول الخليجية، وهو تصريح وصفته وكالة «بلومبرج» للأنباء بأنه أقوى الإشارات التي ترسلها تركيا لإبداء استعدادها لإصلاح العلاقات التي توترت مع دول عربية. قائلا في مقابلة مع بلومبرج: «يمكن فتح فصل جديد، وصفحة جديدة في علاقتنا مع مصر ودول الخليج الأخرى لدعم السلام والاستقرار الإقليميين».

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق إن تركيا يمكن أن تتفاوض مع مصر وتوقع اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، بناء على سير العلاقات بين البلدين. وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية منذ العام 2013، حيث تدين السلطات المصرية، تركيا بدعم جماعة «الإخوان المسلمين» التي أعلنتها القاهرة رسميا «تنظيما إرهابيا». وتصاعد التوتر بين الطرفين لاحقا على خلفية قضايا عدة خاصة الأزمة الليبية التي كادت تصبح ساحة مواجهة عسكرية بين القوات المصرية والتركية.