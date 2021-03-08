تركيا تريد فتح صفحة جديدة مع دول الخليج

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق إن تركيا يمكن أن تتفاوض مع مصر وتوقع اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط، بناء على سير العلاقات بين البلدين. وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية منذ العام 2013، حيث تدين السلطات المصرية، تركيا بدعم جماعة «الإخوان المسلمين» التي أعلنتها القاهرة رسميا «تنظيما إرهابيا». وتصاعد التوتر بين الطرفين لاحقا على خلفية قضايا عدة خاصة الأزمة الليبية التي كادت تصبح ساحة مواجهة عسكرية بين القوات المصرية والتركية.
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