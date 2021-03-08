القضاء على 11 عنصرا من حركة الشباب

قضت القوات العسكرية الصومالية على 11 من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية وأصابت 9 آخرين في عملية عسكرية جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية اليوم تأكيد قائد الجيش اللواء أدوا يوسف راغي العملية التي نفذها الجيش في منطقة بالو الممتدة على طول نهر شبيلي جنوب البلاد، وصعد الجيش الصومالي مؤخرا من عملياته ضد ميليشيا «الشباب» الإرهابية مستهدفا خاصة المناطق التي تتواجد فيها هذه الميليشيات.



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