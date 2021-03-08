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رئيس النيجر يفوز بأكبر جائزة نقدية للقيادة في العالم

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تم اختيار رئيس النيجر محمدو إيسوفو ذي 69 عاما، الذي تنتهي ولايته الشهر المقبل بعد أن قضى فترتين رئاسيتين، فائزا لعام 2020 بأكبر جائزة قيادية في العالم - وهي جائزة بقيمة 5 ملايين دولار مقدمة من مؤسسة الملياردير السوداني محمد إبراهيم. وذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء أن إيسوفو هو الفائز السادس بجائزة إبراهيم للإنجاز في القيادة الإفريقية، والتي بدأ منحها في عام 2006 لتعزيز الحكم الرشيد في أفقر قارات العالم.

وقال رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موجاي، الذي يرأس لجنة جائزة مؤسسة محمد إبراهيم، في بيان: «في مواجهة أشد القضايا السياسية والاقتصادية خطورة، بما في ذلك التطرف العنيف وزيادة التصحر»، قاد الرئيس محمدو إيسوفو شعبه على طريق التقدم. تولى إيسوفو، منصبه لأول مرة في عام 2011 بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بما في ذلك أربعة انقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960، وفاز بإعادة انتخابه في عام 2016.


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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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