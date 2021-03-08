رئيس النيجر يفوز بأكبر جائزة نقدية للقيادة في العالم

وقال رئيس بوتسوانا السابق فيستوس موجاي، الذي يرأس لجنة جائزة مؤسسة محمد إبراهيم، في بيان: «في مواجهة أشد القضايا السياسية والاقتصادية خطورة، بما في ذلك التطرف العنيف وزيادة التصحر»، قاد الرئيس محمدو إيسوفو شعبه على طريق التقدم. تولى إيسوفو، منصبه لأول مرة في عام 2011 بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، بما في ذلك أربعة انقلابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960، وفاز بإعادة انتخابه في عام 2016.
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