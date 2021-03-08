تدريب بحري لمصر وفرنسا بقاعدة البحر الأحمر

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي بقاعدة البحر الأحمر، وذلك في إطار تعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين ما يسهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. وأوضح المتحدث العسكري المصري العميد تامر الرفاعي في بيان، أن التدريب بمشاركة الفرقاطة المصرية «شرم الشيخ» مع حاملة المروحيات الفرنسية «TONNERRE» والفرقاطة «URCOUF»، تضمن العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي، منها حماية هدف حيوي بالبحر ضد جميع التهديدات المحتملة، إضافة إلى تمارين دفاع جوي وتمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية.



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