الفريق المشترك لتقييم الحوادث يزور اليمن

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بزيارة ميدانية للجمهورية اليمنية الشقيقة خلال الأسبوع الأخير من فبراير. وزار وفد من أعضاء الفريق مدينة عدن ومديرية زنجبار في محافظة أبين ومديرية الوهط، ودار صبر بمحافظة لحج، وذلك في إطار المهمة الموكلة له. وقد التقى وفد الفريق المشترك، في أثناء الزيارة، رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للادعاءات في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن، حيث عقدت اجتماعات بين الجانبين في إطار التعاون القائم بينهما، لإتمام مهام التحقيق والمعاينات الميدانية لمواقع الادعاءات، وتسهيل مقابلة الشهود وذوي الضحايا والمتضررين، والاستماع لأقوالهم. وقد تم، في أثناء الزيارة، توثيق المشاهدات من قبل المختصين بالفريق، والالتقاء مع أهالي تلك المناطق، للوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالادعاءات.



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