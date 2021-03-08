الكاظمي يدعو إلى حوار وطني

وأكد «الكاظمي»، في كلمته بمناسبة اختتام الزيارة الرسمية التي قام بها بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق، أن العراق يقف أمام فرصة حقيقية لاستعادة دوره التاريخي في المنطقة والعالم، على الرغم من كل العقبات والتحديات، معلنا تمسك الحكومة بإرادة الشعب في تحقيق الأمن والسلام والإعمار والازدهار.
وطالب العراقيين بالصبر والتوحد من أجل بلدهم، ومن أجل المستقبل الذي يليق بأجيالهم، منوها بأن الحكومة تحتاج الوقت الكافي لحماية العراق و«ترتيب بيتنا العراقي الوطني». وعبر رئيس الوزراء العراقي عن رغبته في التوصل إلى اتفاق نهائي للعلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، بما يحفظ وحدة الأراضي العراقية، ويعالج المشكلات المتراكمة.
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