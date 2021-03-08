فيديو: التحالف يستهدف ورش تركيب الصواريخ والدرونز الحوثية

وتأتي غارات التحالف تأكيدًا على حماية المدنيين والأعيان المدنية من انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية، والتي تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تنفيذ العملية العسكرية، يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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