فيديو: التحالف يستهدف ورش تركيب الصواريخ والدرونز الحوثية

ضمن العملية العسكرية النوعية، التي تشنّها مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، بتنفيذ العديد من الضربات الجوية الموجعة، التي تستهدف مخازن القدرات النوعية للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في العاصمة المحتلة صنعاء، نشر تحالف دعم الشرعية أحد الاستهدافات الدقيقة لورش تجميع وتركيب الصواريخ الباليستية، وورش تفخيخ الطائرات بدون طيار بأحد المعسكرات، الواقع تحت سيطرة المليشيا الحوثية.

وتأتي غارات التحالف تأكيدًا على حماية المدنيين والأعيان المدنية من انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية، والتي تتعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن تنفيذ العملية العسكرية، يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.