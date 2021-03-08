وفيات كورونا في إيطاليا تتجاوز حاجز 100 ألف

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد تجاوز حاجز مئة ألف، فيما تكافح الحكومة لاحتواء موجة ثالثة من الإصابات.

وباتت إيطاليا سابع بلد في العالم يتجاوز عتبة 100 ألف وفاة جراء الفيروس بعد الولايات المتحدة والبرازيل والمكسيك والهند وروسيا وبريطانيا.

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وقالت وزارة الصحة إن 318 توفوا بسبب مرض كوفيد-19، الناجم عن العدوى بالفيروس، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما رفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة قبل 13 شهراً إلى 100 ألف و103 وفيات.

وسجلت إيطاليا نحو 13902 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مقارنة مع 20765 أمس الأحد. ويُجرى عدد أقل من الفحوص في عطلات نهاية الأسبوع في البلاد، وهو ما يفسر تراجع أعداد الإصابات المسجلة أيام الاثنين.