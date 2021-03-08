سلطات ورزازات توقف قافلة ورئيسة جمعية: نحمل مساعدات غذائية بقيمة 30 مليونا ونستغرب توقيفنا

جدة - عبدالحي حسين - مازالت شاحنة محملة بالإطنان من المواد الغذائية في إطار قافلة إنسانية، قادمة من مدينة طنجة، عالقة في مدينة ورزازات، لليوم الثالث على التوالي.

وقالت خديجة الدادي، رئيسة الجمعية لـ”اليوم 24″، اليوم الاثنين، إن القافلة التي قادتها جمعيتها من مدينة طنجة، دأبت على تنظيمها منذ أزيد من خمس سنوات، معبرة عن مفاجأتها من اتخاذ سلطات ورزازات لقرار توقيفها.

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن اليوم هو الثالث على توقيف قافلتها، مستغربة مما تتعرض له، ومتسائلة “علاش حنا بالضبط يتم منعنا”، مضيفة أنه بالرغم من سماح النيابة العامة لهم بالمغادرة؛ إلا أن السلطات لا زالت تمنعهم.

القافلة التي نظمتها جمعية الدادي، تقول إنها استوفت كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تقديم طلب لولاية أمن طنجة.

الشاحنة التي لا زالت عالقة وتتشبث الجمعية بإيصالها لمستحقيها نواحي ورزازات، تحمل ما يقارب 30 مليون من المساعدات الغذائية، وسط تأكيد الجمعية على أنها تتوفر على كافة الوصولات التي يتطلبها نقل الأغذية بين المدن.

وسط شد وجذب بين النشطاء المدنيين والسلطات في ورزازات، يتشبث منظمو هذه القافلة، بإيصال المساعدات التي حملوها من طنجة، إلى وجهتها نواحي ورزازات.