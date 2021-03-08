بعد شهور من الركود… عيد المرأة يفشل في إنعاش تجارة الورود-فيديو 

جدة - عبدالحي حسين - يصادف اليوم العالمي للمرأة هذه السنة، ظروفا غير اعتيادية في المغرب كما في باقي دول العالم، بسبب جائحة كورونا التي أثرت على طقوس الاحتفال.

وعادة ما تنتعش تجارة الورود في مناسبة عيد المرأة، لأنها من بين أكثر الهدايا إقبالا يوم 8 مارس؛ إلا أن هذا الإقبال قل هذه السنة متأثرا بالوضع العام.

يقول أحد بائعي الورود في العاصمة الرباط، إن الإقبال قليل هذه السنة، خصوصا من طرف المقاهي والمطاعم التي كانت تزين فضاءاتها بالورود، ولم تلجأ لذلك هذه السنة، لأنها تغلق أبوابها في حدود الساعة الثامنة مساء.

وأكد البائع أن أثمان الورود تتراوح بين 10 و 15 درهما للوردة الواحدة، حسب نوعيتها وجودتها.

فيديو: عبد الله أيت الشريف